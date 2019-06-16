В Шереметьево экстренно сел неисправный Boeing-737 из Италии
Неполадки начались, когда борт пребывал в небе над территорией Белоруссии.
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Пассажирский самолет Boeing 737 готовится приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным издания, на борту воздушного судна сработал датчик о разгерметизации. Недалеко от международного аэропорта в Минске командир самолета подал запрос об экстренном снижении.
Получив разрешение от диспетчеров, летательный аппарат опустился до семи тысяч метров. В настоящее время лайнер, следующий из Милана в Москву, продолжает полет в сторону столичной воздушной гавани.
По последним данным, самолет уже приземлился в Шереметьево.