В Шереметьево экстренно сел неисправный Boeing-737 из Италии

Пассажирский самолет Boeing 737 готовится приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным издания, на борту воздушного судна сработал датчик о разгерметизации. Недалеко от международного аэропорта в Минске командир самолета подал запрос об экстренном снижении.

Получив разрешение от диспетчеров, летательный аппарат опустился до семи тысяч метров. В настоящее время лайнер, следующий из Милана в Москву, продолжает полет в сторону столичной воздушной гавани.

По последним данным, самолет уже приземлился в Шереметьево.