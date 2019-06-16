Костюшкину забыли рассказать о его концерте в Тобольске

Бывший участник группы «Чай вдвоем», российский певец Стас Костюшкин отменил свой концерт в Тобольске в День города. Артист на своей странице в социальной сети объяснил, что его не предупредили о предстоящем выступлении.

Создатель проекта «A-Dessa» извинился перед поклонниками за действия местных организаторов.

«Они (организаторы – прим. ред.) просто забыли оповестить нас о концерте в вашем замечательном городе», - написал он в Instagram.

Исполнитель признал, что разговоры о том, что Костюшкин может выступить в Тобольске на мероприятии ранее велись, однако потом связь с организатором пропала. Празднование 432-го дня рождения города запланировано на 29 июня.