Очередь из сотен человек: сбой при регистрации пассажиров произошел в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево возник технический сбой в системе регистрации пассажиров.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены вручную вносить в компьютеры все данные пассажиров. В связи с инцидентом сотни человек выстроились в очереди у стоек регистрации.

Кадры с места были опубликованы в Сети.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, заминка была короткая. В настоящий момент система работает штатно.