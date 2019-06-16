Очередь из сотен человек: сбой при регистрации пассажиров произошел в Шереметьево
Сотрудникам аэропорта пришлось оформлять пассажиров вручную.
© Видео: Подслушано Аэрофлот, vk.com © Фото: Подслушано Аэрофлот, vk.com
В московском аэропорту Шереметьево возник технический сбой в системе регистрации пассажиров.
Сотрудники авиакомпании были вынуждены вручную вносить в компьютеры все данные пассажиров. В связи с инцидентом сотни человек выстроились в очереди у стоек регистрации.
Кадры с места были опубликованы в Сети.
Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, заминка была короткая. В настоящий момент система работает штатно.