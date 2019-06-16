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Times: Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов

Дарья Михалина
19:17 16.06.2019
Для защиты торговых судов и морских коммуникаций правительство Великобритании приняло решение направить в регион группу спецназа.
© Видео: ТРК "Звезда"

Великобритания усилит защиту своих кораблей, после того как было совершено нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Для обеспечения должной степени безопасности Лондон отправит сто спецназовцев в Персидский залив. Об этом сообщает The Sunday Times.

Так, на британской военной базе в Бахрейне будут сформированы силы быстрого реагирования. Точный план будет согласован на правительственном комитете по официальным ситуациям.

При этом, как утверждают СМИ, официально Минобороны не стало делать никаких заявлений, так как хочет избежать обострения ситуации в регионе.

Уточняется, что в отряд войдут пехотинцы из 42-го десантного отряда, который будут защищать британские корабли от атак.

Напомним, 13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные Штаты возложили ответственность за случившееся на Иран. Аналогичное мнение выразила и Британия. 

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