МИД РФ предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае
Проблемы с подачей электроэнергии начались ранним утром. В настоящий момент в 50 тысяч домов уже вернули свет.
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Из-за отключения подачи электроэнергии в Аргентине, Уругвае, а также нескольких районов Бразилии и Парагвая транспортное сообщение в этих странах значительно затруднено. Об этом предупредили в МИД РФ.
«На территории Аргентины, Уругвая и в некоторых районах Бразилии и Парагвая произошло отключение электроснабжения; затруднения в работе транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Напомним, утренний сбой в системе оставил без света сразу две страны Южной Америки. На улицах не работают ни светофоры, ни фонарные столбы. Дороги освещают лишь фары машин.
В Аргентине уже приступили к восстановлению электроснабжения. Однако на это может уйти от нескольких часов до целых суток.