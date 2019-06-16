МИД РФ предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае

Из-за отключения подачи электроэнергии в Аргентине, Уругвае, а также нескольких районов Бразилии и Парагвая транспортное сообщение в этих странах значительно затруднено. Об этом предупредили в МИД РФ.

«На территории Аргентины, Уругвая и в некоторых районах Бразилии и Парагвая произошло отключение электроснабжения; затруднения в работе транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, утренний сбой в системе оставил без света сразу две страны Южной Америки. На улицах не работают ни светофоры, ни фонарные столбы. Дороги освещают лишь фары машин.

В Аргентине уже приступили к восстановлению электроснабжения. Однако на это может уйти от нескольких часов до целых суток.