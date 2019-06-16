Задержанного молдавского оппозиционера Усатого доставили в прокуратуру

Молдавский оппозиционер и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, задержанный при въезде в страну, доставлен в прокуратуру Кишинева для дачи показаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдавии.

Перед прокурором Усатый предстанет утром в понедельник, 17 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра города Бельцы на таможенном посту «Скулены».

Сразу после задержания к прокуратуре приехали сторонники и члены «Нашей Партии». Они пикетировали здание в его поддержку. Протестующие требовали освободить политика. В настоящее время акция завершилась.

Оппозиционера обвиняют в создании преступной организации, члены которой присвоили чужое имущество и совершили покушение на убийство.

Усатый несколько месяцев жил в Германии, затем уехал в Румынию, а после смены власти в Молдавии он заявил о немедленном возвращении в страну и готовности к политической борьбе.