Битумовоз влетел в фуру, загорелся и заблокировал трассу М-5 под Челябинском: видео

Серьезная авария произошла на трассе М-5 в Челябинской области, у города Юрюзань. Там столкнулись два большегруза.

После того, как у битумовоза отказали тормоза, он выехал на встречную полосу, на полной скорости влетел в фуру и загорелся.

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Из-за аварии движение по участку трассы временно недоступно. Организован объезд через Катав-Ивановск.

Кадры с места аварии были опубликованы в Сети.

Как сообщают местные СМИ, в ДТП пострадал один человек. К счастью, он отделался легкими травмами.