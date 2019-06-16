Битумовоз влетел в фуру, загорелся и заблокировал трассу М-5 под Челябинском: видео
Предварительно, у битумовоза отказали тормоза, из-за чего он врезался в фуру.
© Видео: сергей чиколкин, vk.com © Фото: trassa_m5_ufa_chelyabinsk, Вконтакте
Серьезная авария произошла на трассе М-5 в Челябинской области, у города Юрюзань. Там столкнулись два большегруза.
После того, как у битумовоза отказали тормоза, он выехал на встречную полосу, на полной скорости влетел в фуру и загорелся.
Из-за аварии движение по участку трассы временно недоступно. Организован объезд через Катав-Ивановск.
Кадры с места аварии были опубликованы в Сети.
Как сообщают местные СМИ, в ДТП пострадал один человек. К счастью, он отделался легкими травмами.