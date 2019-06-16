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Назван район в Донбассе с наибольшей минной опасностью

Александра Арсентьева
18:25 16.06.2019
У линии соприкосновения из-за беспорядочного минирования территорий украинскими силовиками погибают как бойцы ВСУ, так и мирные граждане.
Назван район в Донбассе с наибольшей минной опасностью
© Фото: Igor Luzhanov, Wikimedia

Район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ представляет наибольшую минную опасность в связи с беспорядочным минированием со стороны украинских силовиков. Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

Седьмого июня замглавы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко сообщил, что два тракториста подорвались на неустановленном взрывном устройстве между селом Новозвановка и городом Попасная.

«На данный момент наиболее опасная ситуация из-за отсутствия карт минных полей сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор», - заявил он.

Он отметил, что у линии соприкосновения из-за беспорядочного минирования территорий украинскими силовиками погибают как бойцы ВСУ, так и мирные граждане.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в 2014 году. На встречах в Минске трехсторонняя контактная группа занимается вопросами урегулирования конфликта. Несмотря на призывы наладить диалог и прекратить стрельбу, Киев продолжает провокации на линии соприкосновения.

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