В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
Сейчас все собранные материалы изучают специалисты Народной милиции ЛНР.
© Фото: Луганский Информационный Центр, Архив
Беспилотник украинских вооруженных сил сбили в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Сегодня нашими военнослужащими была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата. В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа "Фантом"», - заявил Филипоненко.
На данный момент, по словам представителя пресс-службы, все фото- и видеоматериалы изучают сотрудники Народной милиции ЛНР.
Со стороны ВСУ продолжаются обстрелы домов мирных жителей самопровозглашенной республики. Они, как заявляет ополчение, участились после прихода к власти Владимира Зеленского.