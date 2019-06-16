В Саратове мужчина погиб в драке с девушками

У одного из магазинов Саратова произошла драка со смертельным исходом. Конфликт случился между молодым человеком и группой девушек.

В ночь с 14 на 15 июня барышни посетили магазин, расположенный на улице Серова. Одна из девушек бросила на пол пустую пачку от сигарет. Поступок дамы возмутил 27-летнего мужчину. Он попросил ее не мусорить и убрать за собой, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Не известно, сделал ли молодой человек замечание вежливо или в грубой форме, но между ним и девушками произошла словесная перепалка. Во время ссоры парень облил оппонентку пивом из бутылки.

Стороны конфликта переместились на улицу, чтобы выяснить отношения. Девушки стали избивать парня, а одна из них достала нож и ударила его в спину. На помощь к пострадавшему подоспели его друзья. Они отвезли товарища в больницу, однако врачи оказались бессильны. Молодого человека спасти не удалось, нож пробил ему легкое.

Полиция задержала девушек. В отношении одной из них возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.