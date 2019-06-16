Улицы утонули во тьме: кадры из Аргентины, где было полностью отключено электричество
В Аргентине приступили к восстановлению электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании Edesur.
Речь идет о столице страны Буэнос-Айресе и ее провинции.
«Подключены первые 34 тысячи клиентов», - следует из сообщения.
При этом отмечается, что на полное восстановление электроснабжения уйдет несколько часов.
Напомним, утренний сбой в системе оставил без света всю Аргентину и Уругвай. ЧП также затронуло районы Бразилии и Парагвая.
Кадры из Аргентины публикуют местные СМИ. На них видно, что на улицах не работают ни светофоры, ни фонарные столбы. Дороги освещают лишь фары машин.
В окнах домов также отсутствует свет. Лишь в одном из зданий можно заметить освещение.
В связи с произошедшим было временно приостановлено железнодорожное сообщение. Ремонтные работы продолжаются.