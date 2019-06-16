В Саратове грузовик влетел на детскую площадку: видео последствий

Грузовик протаранил забор и влетел на детскую площадку на улице Новоузенской в Саратове.

Как сообщает сайт «ЧП Саратов», по предварительной информации, водитель «Газели» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, протаранил забор и влетел на детскую площадку жилого дома.

В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в «Газели». Их осмотрели врачи, в настоящее время решается вопрос об их госпитализации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.