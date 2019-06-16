В Саратове грузовик влетел на детскую площадку: видео последствий
В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в «Газели».
© Видео: chpSaratov, YouTube © Фото: chpSaratov, YouTube
Грузовик протаранил забор и влетел на детскую площадку на улице Новоузенской в Саратове.
Как сообщает сайт «ЧП Саратов», по предварительной информации, водитель «Газели» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, протаранил забор и влетел на детскую площадку жилого дома.
В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в «Газели». Их осмотрели врачи, в настоящее время решается вопрос об их госпитализации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.