Додон спрогнозировал улучшение отношений Молдавии и России

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что при новой власти в стране отношения между Москвой и Кишиневым улучшатся. С таким заявлением молдавский лидер выступил на телеканале «Россия-1».

Политик заявил, что в последние годы правительство республики заблокировало все контакты между Россией и Молдавией.

«Правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, и у нас отношения с Россией были только на уровне президентов», - сказал он.

Додон отметил, что отношения двух стран во многом зависят от будущего главы кабинета министров страны.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. После февральских выборов попавшие в парламент партии не могли сформировать коалицию. Восьмого июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM пришли к соглашению, однако Конституционный суд счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил старого премьер-министра Павла Филипа исполняющим обязанности президента. Он успел распустить парламент и даже объявить дату досрочных выборов.

Додон назвал решение Конституционного суда шагом для узурпации власти. 14 июня демократы заявили, что правительство Павла Филипа уходит в отставку.