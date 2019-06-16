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Тайны личной жизни больше нет: гаджеты и «умные дома» знают о вас все

Евгений Ксензенко
19:28 16.06.2019
Гаджеты - удобные «шпионы» во всех отношениях. Они не устают и работают даже ночью.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Великобритании на неделе разразился грандиозный скандал: Ми-5 уличили в массовой незаконной слежке. Спецслужбы на регулярной основе следили за тысячами ни о чем не подозревавших людей - отслеживали, какие сайты они посещают, куда ходят, ездят, прослушивали звонки и читали личную переписку. С какой целью все это собиралось и хранилось - никакого внятного ответа от Ми-5 пока нет.

Тем временем, в Германии следить за жизнью обычных людей собираются совершенно законно. Там готовят закон, по которому полиция без специального запроса и без решения суда сможет на постоянной основе получать в свое пользование данные так называемых «умных домов», то есть не только информацию о том, какие сайты человек посещает, а абсолютно все данные: когда человек пришел домой, включил свет, телевизор или открыл холодильник. И хотят ли простые люди жить в режиме такой постоянной слежки - никого не интересует.

Некоторое время назад в США была история: найти убийцу американки Каррен Навара помогла информация с ее фитнес-трекера: резкий скачок пульса, а затем остановка сердца. В это время в гостях у женщины был ее отчим. Мужчина утверждал, что они прекрасно пообщались, он уехал и все было в порядке.

Однако гаджет не обманешь - фитнес-трекер стал безмолвным свидетелем убийства, определил время преступления с точностью до секунды. И обвинить его в предвзятости или ошибке невозможно - устройство подключено к интернету. Цифровые следы стали новыми уликами для раскрытия преступлений: по сути, ДНК XXI века.

В теории любой гаджет может быть осведомителем спецслужб. Фраза «в свидетели вызывается "умный дом"» - пока еще фантазия, но в будущем - вполне возможный вариант. Ведь в дорогих домах уже по умолчанию предлагают цифровую систему управления собственностью - для удобства. Вместе с ключом владельцы получают невидимого помощника.

С каждым годом у системы «умный дом» будет все больше и больше возможностей. Например, если опустел холодильник - самостоятельно заказать продукты. В конечном итоге, «умный дом» должен превратиться в такого личного дворецкого, который, как и полагается хорошему слуге, знает все семейные тайны. Другой вопрос - будет ли он их верно хранить или все-таки выдаст по первому требованию следствия.

Сейчас мир существует без границ - по крайней мере, виртуальных. И это плюс и минус одновременно. Если ты забыл выключить стиральную машину дома, то сможешь сделать это дистанционно - одним нажатием кнопки на телефоне. А возможно, сама стиральная машинка предупредит владельца заранее. Или же сообщит в полицию о подозрительных пятнах крови на рубашке.

Такие вещи, как «умный» телевизор, компьютер, Facebook - они не просто, возможно, следят за тем, что вы делаете, но еще и агрессивно собирают информацию. Вся поисковая история в интернете тоже сохраняется.

Гаджеты - удобные «шпионы» во всех отношениях. Они не устают и работают даже ночью.

«В так называемом ночном режиме устройства очень часто делают какие-то обновления. Перекачивают какие-то большие объемы данных. Ну вот опыт, например, установки различных мобильных приложений для контроля сна показывает, что, в общем, лежащий на полочке рядом с вами телефон с помощью микрофонов анализирует ваше дыхание, выдает вам какие-то рекомендации по поводу этого. Очевидно же, что если он может так, то он может и многое другое», - объясняет кандидат технических наук, ведущий эксперт Высшей Школы Экономики Иван Карлов.

Тайна личной жизни - это право каждого, однако получается, что у большинства людей оно условное. Гаджеты в любом случае приглядывают за владельцами, и выбор такой: либо отказаться от современных технологий, что очень неудобно, или же сделать вид, что ничего не происходит - пусть информация копится в цифровых папках. Вопрос только в том, у кого будет доступ к этому архиву.

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