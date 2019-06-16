NI: у F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle на протяжении долгого времени считался одним из лучших самолетов, однако для того, чтобы противостоять российским Су-57, ему необходима модернизация. Об этом сообщают журналисты специализированного издания National Interest.

Отмечается, что в силу возраста F-15C могут и вовсе списать с вооружения.

Журналисты подчеркивают, что российский конкурент, в свою очередь, превосходит многие истребители сразу по нескольким пунктам.

По данным СМИ, ВВС США уже работают над созданием нового модуля, которым в том числе могут оснастить F-15C, благодаря которому американские истребители смогут обнаруживать Су-57.

При этом эксперты признают, что Су-57 уцелеет после первого залпа. Тогда судьба американских истребителей будет зависеть лишь от навыков пилота.

Чтобы поразить российский истребитель, F-15 следует значительно модернизировать и установить новое вооружение. Тем не менее, даже в этом случае, полагают в издании, будут уничтожены два истребителя.