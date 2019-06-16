Сжечь конкурента: в подмосковном СНТ неизвестные забросали дом коктейлями Молотова

Схватка за пост председателя одного из садоводческих товариществ Мытищинского района приняла криминальный уклон. Конкурента чуть не сожгли вместе с детьми, закидав его дом коктейлями Молотова. Об этом сообщает «МК».

Происшествие случилось около двух часов ночи в СНТ «Островок». Через двухметровый забор одного из участков неизвестные перебросили стеклянные бутылки с горючей жидкостью, которые попали в окна веранды. После чего прогремели взрывы. Вокруг дома загорелась трава, затем вспыхнула веранда. В момент происшествия на втором этаже дома находились дети.

«Две дочки, им 1 и 3 года, спали вместе с женой. Нам еще очень повезло, что весь удар принял на себя стеклопакет. Из трех бутылок лишь одна пробила стекло, а две от удара взорвались на улице», - рассказал хозяин дома Андрей Архипов.

По его словам, если бы бутылки попали внутрь, деревянный дом сгорел. Детей успели вытащить на воздух, а глава семьи начал заливать огонь, принося с пруда воду. Пожар удалось потушить.

По странному совпадению, накануне происшествия в товариществе было отключено электричество. Соответственно, не работали видеокамеры на участках и насосы в колодцах.

Управление СКР по Мытищинскому району Московской области возбудило дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Владелец участка подозревает некоторых лиц. По его словам, с 2016 года он судится с правлением.

«По 30-40 тысяч собирали на газ, столько же на электричество. Посчитайте, какие суммы получаются, если в товариществах "Островок" и "Островок-2" 230 участков. Это миллионы. Однако сметы и отчеты об их исполнении мне никто не представил», - сказал Архипов.

Он отметил, что суды он выиграл, а в этом году выдвинул свою кандидатуру в председатели. Выборы должны пройти в начале июля, но еще раньше ему начали поступать угрозы.

Архипов записал обращение к президенту РФ и руководителям силовых структур с просьбой разобраться в ситуации.