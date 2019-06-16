Ренато Усатого задержали при въезде в Молдавию

Бывший мэр города Бельцы и лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый задержан на границе с Румынией, откуда он въехал в страну после многолетнего перерыва.

Он заявил, что вернулся в Молдавию, чтобы разобраться со всеми уголовными делами, возбужденными против него. Усатов добавил, что ситуация в Молдавии изменилась за последние несколько дней.

«Люди пишут, что приехало очень много полиции из Кишинева, ОМОНовцы и так далее. Я возвращаюсь в Молдавию, чтобы разобраться со всеми уголовными делами, со всеми байками, в которых меня обвиняли. Мы конфликтовать не собираемся. Я хочу спокойно пройти румынскую таможню. Оказавшись на молдавской, я отдаю свои документы пограничникам и повторяю: не надо придумывать никаких схем», - заявил Ренато Усатый в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он прошел границу и в машине правоохранителей отправился в Кишинев.

«Все, кто занимались фабрикацией моих уголовных дел, ответят по всей строгости закона. Меня везут в прокуратуру. Прошу, без провокаций», - цитирует политика ТАСС.

Ренато Усатый покинул страну в августе 2016 года. Прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. Усатого обвиняют в организации преступной группировки, совершившей присвоение чужого имущества и покушение на убийство.