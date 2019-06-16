Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка во Франции
Крупный пожар охватил погреб с коньяком во Франции. Возгорание ликвидировали 70 спасателей.
© Фото: OLIVIER SARAZIN, sudouest.fr
Крупный пожар разгорелся во Франции на винограднике Шаранта.
Огонь уничтожил погреб площадью 200 квадратных метров, который вмещает до 250 тысяч литров коньяка.
«Коньяк имеет крепость 40 градусов и поэтому обладает сильной воспламеняемостью», - передает слова начальника пожарных Bfmtv.
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Отмечается, что пожарным удалось спасти ликероводочный завод, в котором может храниться до 350 тысяч литров алкоголя.
Ликвидацией огня занимались 70 человек.