Момент смертельного ДТП в Воронеже попал на видео

Накануне на 59-м километре дороги Воронеж - Луганск столкнулись два автомобиля. Водитель Ford Focus выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. Момент ДТП попал на видео.

В результате аварии погибли восемь человек. Выжила только 10-летняя девочка. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Глава Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии. Он поручил оказать выжившему ребенку всю необходимую помощь.