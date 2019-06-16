Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам старых MacBook

Пользователи MacBook со всего мира заявили о проблемах при входе в онлайн-магазин Apple.

При попытке входа в AppStore, используя браузер Safari, пользователи видят всплывающее окно с сообщением о том, что доступ ограничен из-за «неподдерживаемой версии браузера».

Как пишет портал Mac Otakara, такая проблема возникает лишь у владельцев старых macOS. Так, зайти в магазин могут лишь версии OS X 10.10.5 и выше.

При этом обойти проблему с помощью другого браузера также не представляется возможным.