Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам старых MacBook
Для входа версия операционной системы должна быть 10.10.5 или выше.
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Пользователи MacBook со всего мира заявили о проблемах при входе в онлайн-магазин Apple.
При попытке входа в AppStore, используя браузер Safari, пользователи видят всплывающее окно с сообщением о том, что доступ ограничен из-за «неподдерживаемой версии браузера».
Как пишет портал Mac Otakara, такая проблема возникает лишь у владельцев старых macOS. Так, зайти в магазин могут лишь версии OS X 10.10.5 и выше.
При этом обойти проблему с помощью другого браузера также не представляется возможным.