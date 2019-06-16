«Люди прыгали»: колесо обозрения сломалось из-за ливня на Кузбассе
Посетители аттракциона были вынуждены на ходу выпрыгивать из кабинок.
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Ливень вывел из строя колесо обозрения в парке «Центральный» города Белово. Посетители аттракциона выпрыгивали из кабинок прямо на ходу.
«Мы сели, поехали - классно, красота! Начался ливень, и колесо стало тормозить, когда мы были на самом верху. Потом колесо резко поехало. Когда кабинки приближались к земле, люди прыгали из них», - цитирует девушку-очевидца сайт «Комсомольской правды».
Она добавила, что не понимала, как долго и как быстро будет крутиться это колесо, поэтому тоже решилась выпрыгнуть из кабинки и сильно ударилась ногой.
По ее словам, посетителей аттракциона было немного, но дети сильно испугались.
После того, как колесо обозрения удалось остановить и закончился дождь, медленно спустили тех, кто остался в кабинках.