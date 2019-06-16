«Люди прыгали»: колесо обозрения сломалось из-за ливня на Кузбассе

Ливень вывел из строя колесо обозрения в парке «Центральный» города Белово. Посетители аттракциона выпрыгивали из кабинок прямо на ходу.

«Мы сели, поехали - классно, красота! Начался ливень, и колесо стало тормозить, когда мы были на самом верху. Потом колесо резко поехало. Когда кабинки приближались к земле, люди прыгали из них», - цитирует девушку-очевидца сайт «Комсомольской правды».

Она добавила, что не понимала, как долго и как быстро будет крутиться это колесо, поэтому тоже решилась выпрыгнуть из кабинки и сильно ударилась ногой.

По ее словам, посетителей аттракциона было немного, но дети сильно испугались.

После того, как колесо обозрения удалось остановить и закончился дождь, медленно спустили тех, кто остался в кабинках.