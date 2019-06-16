Фургон с картофелем перевернулся и перекрыл движение на трассе М-4 «Дон»: видео

В Воронежской области, неподалеку от города Богучар, на трассе М-4 «Дон» произошло необычное транспортное происшествие.

Там фура с прицепом-цистерной столкнулась с «Газелью», перевозившей картофель. От силы удара автомобиль перевернулся, а все овощи выпали. Грузовик, в свою очередь, врезался в разделительное ограждение.

Кадры с места были опубликованы в Сети. На них видно, что из-за аварии движение сильно затруднено. Транспортным средствам приходится объезжать фуру прямо по рассыпавшейся по всей дороге картошке.

Информации о пострадавших не поступало.