«США могли сами атаковать танкеры»: в Иране ответили на обвинения

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани на открытом заседании парламента прокомментировал обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес Тегерана из-за инцидента в Оманском заливе. Об этом сообщает издание Tansim.

«Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что они (официальные лица США - прим. ред.) не достигли своих целей посредством санкций», - сказал Лариджани.

Как заявил политик, Соединенные Штаты могли сами атаковать танкеры. Он отметил, что такие случаи в истории уже были - во время Второй мировой войны американцы атаковали свои собственные корабли около Японии для того, чтобы оправдать враждебность.

Напомним, 13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные Штаты возложили ответственность за случившееся на Иран. Вслед за ними аналогичное мнение выразила Британия.