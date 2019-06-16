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«Враг народа»: кто «продюсирует» политический раскол и изоляцию Трампа

Юлия Васильченко
19:19 16.06.2019
Вслед за новой серией скандального бестселлера «Огонь и ярость» в свет вышли еще две книги, посвященные американскому президенту. И если одна крайне комплиментарна, то вторая рисует Трампа «невменяемым» и «авторитарным лжецом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В США развернулся настоящий литературный баттл. Авторы соревнуются в эпитетах так, словно каждое крепкое слово принесет им лишний доллар. «Психопат», «придурок», - пишут противники Трампа. «Трудяга», «изобретатель», - отвечают его защитники.

О каждом президенте пишут скандальные материалы, но Трамп - особенно интересная фигура и неиссякаемый источник для тем. И «фальсификация» выборов, и торговые войны, и любовные связи, и проблемы расовой нетерпимости. Америка сейчас переживает политический раскол, а либералы и консерваторы далеки друг от друга как никогда.

И даже авторы книг разделились на два лагеря противников и сторонников Трампа. Майкл Вульф в своем скандальном бестселлере приводит слова окружения Трампа: «В хорошие дни президент поздно приезжал в свой офис и занимал свое время чередой пустых постановочных совещаний, лишь бы чем-то заняться».

С другой стороны бывшие коллеги Трампа по бизнесу восхищаются его заслугами: «Дональд Трамп построил свою империю на долгих часах упорного труда, изобретательности и необычайном чувстве долга».

Несколько дней ведущие американские издания и ток-шоу разрывали писателя Майкла Вулфа на части, приглашая его на интервью, одно за другим. Журналисты торопились дать в эфир новые сплетни о президенте США. Год назад Вулф написал книгу о том, как окружение возится с Трампом как с капризным ребенком, во второй книге - все по-взрослому, и ситуация гораздо серьезнее.

«Если в моей первой книге речь шла о хаосе, то во второй я написал о крахе. Дональда Трампа считают сильным лидером, с которым никто не может спорить. Я с этим не согласен. Американский президент день ото дня становится все более нестабильным, неуравновешенным и неспособным управлять страной», - заявил Вульф.

Примеров этому много: от регулярных опозданий на встречи в Овальном кабинете, нездорового пристрастия к Twitter, постоянных конфликтов с сотрудниками своей администрации, которых Трамп меняет как перчатки, до обвинительного заключения о препятствовании правосудию. Этот документ, по словам Вульфа, подготовил специальный прокурор Роберт Мюллер, но в последний момент решил не выдвигать обвинения против Трампа.

Из-за этих больших и маленьких скандалов президент практически остался в изоляции, пишет автор. Одни посмеиваются за его спиной, другие - скрипят зубами.

Выдержки из книги Майкла Вульфа:

«Сотрудник администрации, который провел почти бесчисленные часы с президентом, сказал: «Я никогда не встречал никого более сумасшедшего, чем Дональд Трамп»;

«Сотрудники администрации уверены, что их работа заключается в том, чтобы президент оставался в своем «пузыре», поедая сладкие батончики на ночь и теша свое эго бесконечными телефонными разговорами с ведущим Fox News Шоном Хэннити. В хорошие дни президент поздно приезжал в свой офис и занимал свое время чередой пустых постановочных совещаний, лишь бы чем-то заняться: «Отвлеченный Трамп - счастливый Трамп».

«До того, как Трамп стал президентом, люди знали о нем только то, что он хотел дать людям знать о себе. Но если ты президент, от правды не скроешься, о тебе будут писать скандальные материалы. И сейчас правда востребована. Трамп раньше мог пригрозить судебным разбирательством, если кто-то о нем плохо скажет. Сейчас он может стучать ногами и вопить во все горло, но это не поможет в стране, где есть свобода слова», - объяснил американский политолог Стефан Эберт.

Тем не менее, опасаясь последствий, Вульф на всякий случай решил не ставить в известность Белый Дом о готовящейся публикации второго тома.

Отвечая на вопрос журналистки, отреагировал ли Белый Дом как-то на его книгу, когда она вышла в свет, Вульф сказал: Они, конечно, отрицают все факты, которые могут подпортить репутацию администрации и президенту.

Сам Трамп в Twitter порекомендовал почитать другую книгу, которую о нем написали бывшие партнеры по бизнесу.

«Новая книга "Реальная сделка, мое десятилетие сражений и побед с Трампом" действительно замечательна. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают - Джорджем Сориалом и Дэмианом Бейтсом. В отличие от всех книг, где авторы понятия не имеет, кто я. Наслаждайтесь!», - написал американский лидер.

Выдержки из книги Сориала и Бейтса:

«Как и многие другие бизнесмены, Дональд Трамп построил свою империю на долгих часах упорного труда, изобретательности и необычайном чувстве долга»;

«В офис Трампа на Манхеттене приезжали посетители из политического и спортивного миров, артисты и обычные американцы, у которых были идеи, которые они хотели с ним обсудить. Все они хотели поделиться своими мыслями или просто прийти и сказать привет Трампу - и он радушно принимал их всех».

Политики консервативного толка считают, что те, кто атакует Трампа, просто хотят нажиться на критике президента, ведь гораздо легче продать скандальные книги, чем хвалебные оды.

«Авторы, обличающие Трампа, бросают свои скандальные публикации как куски мяса. Вот, поживитесь, наслаждайтесь новыми подробностями, какой Трамп идиот. Но что это на самом деле меняет?», - задается вопросом американский политолог и бывший дипломат Джим Джатрас.

Корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста, который по указанию президента лишился пресс-карты за негативное освещение пресс-конференций в Белом Доме, считает, что свобода слова в Америке под угрозой, и об этом нужно рассказывать и писать. В своей книге «Враг народа: опасное время для правды в Америке» Акоста пишет о войне Трампа с журналистами, которых тот регулярно обвиняет во лжи и называет «фейк ньюс».

«Президент сделал тысячи лживых заявлений после того, как вступил в должность. Мы должны призвать его за это к ответу. А его атаки на прессу вышли из-под контроля. Многие сторонники Трампа считают, что это нормально. Но свобода слова в серьезной опасности. Дошло до того, что я и другие журналисты, которые освещают политику Трампа, часто получаем угрозы», - подчеркивает Акоста.

По словам Вульфа, в окружении Трампа считают, что у него крайне мало шансов на переизбрание на второй срок. Но многие политологи с таким мнением не согласны, называя писателя не самым надежным источником.

После публикации первой книги Вульфа автора раскритиковали за фактические ошибки. Да и сам Вульф позднее признался, что не считает себя журналистом и полагает, что факты в его книге могут искажать истину.

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