Галину Волчек госпитализировали в Москве

Художественного руководителя московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали в одну из столичных больниц. Театральный режиссер сообщила «Звезде», что находится на плановом обследовании.

По данным РБК, Волчек сделали операцию, а сейчас она находится в Центре хирургии им. А.В. Вишневского. Коллега актрисы Евгения Кузнецова эту информацию не подтверждает.

Галина Волчек - советский и российский режиссер театра и кино, актриса, педагог, Народная артистка СССР. С 1972 года она руководит «Современником». Актриса является лауреатом Государственной премии.

Всенародную любовь она приобрела благодаря съемкам в фильмах «Дон Кихот», «Король Лир», «Про Красную шапочку», «Осенний марафон». В декабре прошлого года артистка отпраздновала 85-летний юбилей.