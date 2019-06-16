Опубликовано видео ожесточенного боя двух советских танков в Ливии

Опубликованы кадры вооруженных столкновений в Триполи между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара.

На кадрах видео показано, как советскому танку Т-55, который принадлежит соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Снаряд прилетел в борт танка, после этого начался пожар. Люки на машине открыты: можно предположить, что экипаж успел эвакуироваться.

Маршал Хафтар отдал приказ своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов» в апреле этого года. Силы, которые являются лояльными к правительству, начали ответную операцию «Вулкан гнева». Бои идут в разных районах города.

По информации ВОЗ, жертвами конфликта вокруг Триполи стали свыше 650 человек. Еще почти 3,5 тысяч человек получили ранения.

После того, как был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи в 2011 году, в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части государства действуют независимо от Триполи и ведут сотрудничество с Ливийской национальной армией.