Источник сообщил о состоянии девочки, выжившей в ДТП под Воронежем

Состояние госпитализированной после ДТП под Воронежем десятилетней девочки оценивается, как средней степени тяжести. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

Сейчас девочка находится в детской областной клинической больнице №2 города Воронеж.

«Она пришла в сознание, назвала, как ее зовут, возраст. Сейчас ее осматривают, состояние предварительно оценивается скорее как средней степени тяжести», - цитирует источник ТАСС.

Источник также добавил, что у ребенка зафиксирована черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, имеется подозрение на перелом голеней.

Ранее в управлении ГИБДД МВД РФ по Воронежской области «Звезде» подтвердили, что жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на 59-м километре трассы «Воронеж-Луганск» стали восемь человек. Семь человек погибли на месте, еще одна женщина скончалась в скорой по дороге в больницу.