Сбой в системе энергоснабжения оставил без электричества Аргентину и Уругвай

Масштабный сбой в системе электроснабжения лишил света всю Аргентину и Уругвай. Кроме того, электричество также отключено в некоторых районах Бразилии и Парагвая.

Как сообщает BBC, в странах приостановлено железнодорожное сообщение. Все светофоры также вышли из строя.

«Крупный сбой в системе электрических соединений оставил Аргентину и Уругвай без электроэнергии», - говорится в сообщении пресс-службы компании Edesur.

Дополнительной информации от поставщика электроэнергии на настоящий момент не поступало.