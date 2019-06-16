Сбой в системе энергоснабжения оставил без электричества Аргентину и Уругвай
Проблемы с подачей электроэнергии начались ранним утром.
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Масштабный сбой в системе электроснабжения лишил света всю Аргентину и Уругвай. Кроме того, электричество также отключено в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
Как сообщает BBC, в странах приостановлено железнодорожное сообщение. Все светофоры также вышли из строя.
«Крупный сбой в системе электрических соединений оставил Аргентину и Уругвай без электроэнергии», - говорится в сообщении пресс-службы компании Edesur.
Дополнительной информации от поставщика электроэнергии на настоящий момент не поступало.