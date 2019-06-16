Рассекречена новая схема мошенников в WhatsApp

Антивирусная компания ESET обнаружила, как с помощью мессенджера Whatsapp, мошенники могут обманывать других пользователей.

По ее данным, сейчас массово рассылаются сообщения, в которых преступники обещают подарить терабайт бесплатного мобильного интернета в честь десятилетия мессенджера. Чтобы получить подарок, необходимо перейти по определенной ссылке, заполнить анкету и поделиться ссылкой в 30 своими друзьями.

В антивирусной компании предупреждают: переходя на страницу опроса, пользователи попадают на фишинговый сайт. Их данные становятся уязвимыми и мошенники легко могу украсть их.

Ранее сообщалось, что WhatsApp начнет подавать иски в суд против пользователей, которые нарушают его правила. Под нарушениями имеется в виду автоматизированная или массовая рассылка сообщений.