Уголовное дело возбуждено после взрыва в центре Киева
ЧП произошло поздно вечером. Никто не пострадал.
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Украинская полиция завела уголовное дело по факту взрыва в центре Киева, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел на Тургеневской улице.
«По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия. Предварительной причиной взрыва считают утечку газа в одном из гаражей. На данный момент полиция разыскивает его владельца.
Взрыв произошел вечером 15 июня. В результате происшествия были повреждены гаражи и уничтожены три машины. Среди людей пострадавших нет.