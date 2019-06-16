Жену Нетаньяху оштрафовали за заказ еды из ресторана

На жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложен штраф в размере $15 тысяч долларов за заказ еды в дорогих ресторанах за государственный счет.

Супруга Нетаньяху пошла на сделку с мировым судом Иерусалима и дала согласие на признание себя виновной в «намеренном использовании чужой некомпетентности», сообщает агентство Reuters.

Одновременно с женщины были сняты обвинения в растрате бюджетных денег и мошенничестве. В наказание первую леди Израиля за правонарушение обязали выплатить штраф в размере 55 тысяч шекелей (почти $15200 - прим. ред.).

Дело Сары Нетаньяху рассматривалось в суде с октября 2018 года. В 2010-2013 годах она, экс-заместитель директора и завхоз канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Эзра Сеидофф оплатили счета на сумму почти $100 тысяч за услуги кейтеринга для резиденции главы израильского правительства в Иерусалиме. Эти траты в данном учреждение запрещенными из-за наличия там штатного повара.