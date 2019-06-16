В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме в отношении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Владимира Путина по отношению к политике, проводимой новой украинской властью. По его словам, в Кремле есть ожидания сдержанного оптимизма.

Песков заявил, что в администрации главы российского государства пока нет полного понимания того, как президент Украины Владимир Зеленский и его окружение будут относиться к реализации Минских соглашений, и каким образом украинские власти видят дальнейшее развитие отношений между Москвой и Киевом.

«Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный», - рассказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Путин выразил уверенность в том, что Россия в любом случае восстановит отношения с Украиной вне зависимости от взаимодействия российских и украинских политиков, потому что братские народы не должны находиться в таком состоянии, в котором Москва и Киев находятся сейчас.