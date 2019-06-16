Юный химик устроил взрыв во время опытов в жилом доме в Ленобласти

В городе Кудрово Ленинградской области старшеклассник проводил опыты по химии у себя дома. Эксперименты привели к тому, что в квартире произошел взрыв, на балконе выбило стекла, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Шестнадцатилетний школьник доставлен в больницу с ожогами рук и лица. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что ЧП случилось в доме №1 по улице Областная. По данным ведомства, взорвалось пиротехническое изделие.

Взрыв спровоцировал пожар на балконе. Площадь возгорания составила три кв. метра, спасатели уже потушили огонь.