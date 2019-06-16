Установлено имя погибшего в Крыму спортсмена

Во время тренировочных сборов в Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. Он во время туристической экскурсии отошел от основной группы и пропал.

Как сообщает Sports.ru, ссылаясь на поисково-спасательный отряд Liza Alert, вскоре после пропажи 17-летнего биатлониста начались его поиски, в которых принимали участие спасатели и кинологи. В воскресенье утром тело Хасанкаева обнаружили, данные о причинах его смерти пока не сообщаются.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. По результатам сезона 2018-2019 спортсмен занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России.