Сбежавшая цирковая медведица покусала двух человек под Саратовом

Цирковая медведица сбежала из гаража в городе Балаково в Саратовской области и напала на двоих прохожих. Инцидент произошел накануне вечером. Двое мужчин с травмами находятся в больнице. Об этом сообщило РИА Новости.

«На 68-летнего гражданина, проходившего мимо одного из гаражей ГСК "Металист", набросился бурый медведь, который, повалив его на землю, нанес ему рваные и укушенные раны. Проходивший рядом 28-летний гражданин пытался отогнать животное, но медведь также напал на него, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся в ближайших зарослях травы», - заявили в МВД.

По словам руководителя пресс-службы областного минздрава Александра Колоколова, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй - в удовлетворительном.

Цирковую медведицу в перерывах между гастролями содержали в вольере в одном из гаражей. Полиции удалось найти хозяина. Им оказался 32-летний местный житель, который до мая работал дрессировщиком в пензенском цирке «Союз-концерт». Медведицу Майю он купил в 2014 году в Новошахтинске.

В МВД по факту нападения медведицы на прохожих начали проверку. Рядом с вольером, где находится Майя, установили охрану. По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, хозяин животного планировал передать его в Курский заповедник. Сейчас этот процесс приостановили.