«Уникальный музыкант»: Макаревич вспоминает умершего барабанщика «Машины времени»
Остроумов умер 16 июня. Причины и обстоятельства смерти музыканта неизвестны.
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Лидер «Машины времени» прокомментировал известие о смерти барабанщика группы Сергея Остроумова.
По его словам, Остроумов был «совершенно уникальным музыкантом».
«Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем», - признался Макаревич в разговоре с «360».
Музыкант рассказал, что Остроумов, к сожалению, испытывал весьма серьезные проблемы со здоровьем. Так, год назад, будучи на грани смерти, он перенес серьезную операцию.
Участник «Машины Времени» Сергей Остроумов умер 16 июня. Причина смерти музыканта на настоящий момент не установлена.