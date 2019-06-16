30-градусная жара возвращается в Москву

В Москву вернется жаркая погода. Уже в среду воздух в столице прогреется до +25 градусов. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра мы прогнозируем +23…+25 градусов. Со вторника над европейской территорией России вновь восстанавливается блок. Это означает, что антициклон на среднем уровне тропосферы уже не будет пропускать влажные умеренные воздушные массы с Атлантики и Скандинавии, опять будет жаркая погода», - сказал он.

По словам синоптика, во вторник температура воздуха установится на отметках +25… +27 градусов. Начиная со среды, термометры москвичей будут показывать +26… +31 градус. Вильфанд отметил, что такая температура будет наблюдаться до конца недели.