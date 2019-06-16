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В Кремле заявили, что ЧП с танкерами в Оманском заливе может расшатать мировую экономику

Татьяна Полуказакова
14:44 16.06.2019
Песков призвал дождаться появления каких-либо убедительных данных.
© Видео: ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все стороны дождаться убедительных данных о ситуации с танкерами в Оманском заливе и добавил, что голословные обвинения принимать во внимание нельзя. Его слова приводит Интерфакс.

«Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные», - заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также добавил, что ссылаться на секретность таких данных абсурдно. Кроме того, по мнению Пескова, такие происшествия могут расшатать основы мировой экономики.

«Поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание», - заявил пресс-секретарь президента.

Два танкера были атакованы в Оманском заливе 13 июня. Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за инцидент на Иран. Вслед за Вашингтоном аналогичное мнение выразил Лондон. К настоящему моменту удалось поминутно восстановить хронологию событий.

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