Конфликт вокруг Закарпатья: почему Киев пугает венгерской аннексией

Идею федерализации новые украинские власти категорически отвергают и не хотят ничего слышать про особые права для нацменьшинств и регионов. Тем временем, стало известно, что правительство Венгрии выделяет почти восемь миллионов евро на широкомасштабную поддержку этнических венгров, проживающих на Украине.

Официально цели абсолютно благие: Будапешт будет поддерживать культуру Закарпатья - восстанавливать разрушенные дома культуры, памятники, вкладываться в образование и развитие языка. Об этом заявил уполномоченный венгерского министра Иштван Грежа на пресс-конференции в Будапеште.

То, что Венгрия якобы уже в ближайшее время собирается аннексировать территорию Закарпатья на Западе Украины и процесс уже запущен, Румыния претендует на Черновицкую и Одесскую области, а Польша уже давно разрабатывает план по захвату территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областей - пожалуй, самая популярная на Украине страшилка, которую местные политики умело используют для собственного пиара.

В Берегово - небольшом городке на западе Украины, в Закарпатье, у самой границы с Венгрией, названия небольших торговых лавок и крупных госучреждений на украинском языке здесь всегда мирно уживались с вывесками на венгерском. И, казалось бы, ничего удивительного нет, большинство местных жителей - этнические венгры. Новый закон об обучении в школах только на украинском языке превратил некогда спокойное Закарпатье в арену настоящих внешнеполитических баталий.

«Все, что они делают, все это - огромная провокация от начала и до конца. Они не хотят лишаться этой части земли. Но в то же время они продолжают закрывать здания, относящиеся к Венгрии. Закрывать наши школы, которых все меньше и меньше», - возмущается депутат партии «Наша Родина» Пол Питер Волкер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уверен, что при таком отношении к своим ближайшим соседям рассчитывать на добрые отношения между странами вряд ли стоит.

«Текущий закон о языке и образовании на Украине серьезно ущемляет интересы и права венгров. Но мы понимаем, что этот закон прошел при предыдущем президентском сроке. Президент Порошенко проводил достаточно жесткую антивенгерскую политику», - констатирует он.

Венгрия выразила протест против ущемления прав этнических венгров. В ответ Будапешт даже заблокировал проведение заседания комиссии Украина - НАТО.

На днях уполномоченный министр по вопросам Закарпатья Иштван Грежу заявил о том, что Будапешт направляет в регион 7,5 миллионов евро на поддержку венгерской культуры в Закарпатье, назвав это «культурной экспансией». И хотя чиновник пояснил, что деньги пойдут на реконструкцию венгерского национального театра в Берегово и других учреждений культуры в Закарпатье, многие украинские политики закатили публичную истерику об очередной аннексии своих территорий.

«Эта боязнь не того, что нападут или войной отберут Закарпатье, тут сама мысль, что восстанавливать театры, в то время как в Украине дыры в бюджете со всех сторон, не хватает ни на что. Это скорее имиджевая боязнь. Что бандеровской идеологии дали понять: мы можем сделать то, что не можете сделать вы. Хоть это и чужое государство», - объясняет Председатель Международного центра русинов Петр Гецко.

За годы, когда украинские власти вместо развития территорий занимались исключительно майданами, государственный язык в Закарпатье был фактически утрачен. В 2018 году экзамен по украинскому не сдали почти 70% школьников. В то же время Венгрия никогда не скрывала своего интереса к территориям, где проживают их соотечественники. И Украина в этом смысле - не единственная страна. Помощь культурная и финансовая идет по открытым каналам и уж точно никак не напоминает попытки разыграть территориальный вопрос.

«То, что Венгрия имеет свое понимание истории, стремится помогать этническим венграм в разных странах, в этом смысле Украина ни в коем случае не является исключением. Венгерские национальные меньшинства в Сербии, в Румынии, в Австрии получают материальную поддержку. Говорить, что венгры требуют помощи, - это такая государственная политика Венгрии, и я считаю, ничего плохого нет. Наоборот, украинская власть на региональном уровне относится к такой помощи позитивно», - говорит профессор Ужгородского национального университета Ивано Тодоров.

На украинском политическом олимпе венгерская тема внезапно всплывает, как только на горизонте начинают маячить очередные выборы. Минувшей осенью с приближением президентской кампании украинское медиапространство буквально взорвал ролик, снятый на скрытую камеру, как утверждалось, как раз в Берегово.

В нем говорилось следующее: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». Далее жители Закарпатья пели национальный гимн Венгрии, получали паспорта и отмечали все это шампанским. При этом венгерские дипломаты якобы призывали скрывать факт получения второго паспорта, ведь по украинским законам двойное гражданство запрещено.

«Слушайте, двойное гражданство или европейское гражданство - это европейский феномен. Это абсолютно не уникальный случай для Европы, так что я не понимаю, почему это воспринимается как уникальная или какая-то интересная тема. Это совершенно нормально для Евросоюза», - отмечает Сийярто.

Тогда страсти накалились до предела. Страны даже обменялись взаимной высылкой консулов. А украинские политологи потребовали провести служебное расследование о бездействии СБУ в Закарпатье.

Так или иначе, но свои паспорта этническим венграм страна выдает уже около пяти лет. И за это время венгерское гражданство получили порядка 100 тысяч жителей Украины. Несколько лет назад даже существовал подпольный бизнес по продаже поддельных справок о венгерских корнях.

«Да, их многие получили эти паспорта, скажем так, не вполне законно; те люди, у которых, собственно, ничего венгерского и нет. Это было популярной темой последние пять лет. Главное, чтобы были деньги. Люди, которые и двух слов на венгерском не знали, получали паспорта. Да, такая проблема… Но, тем не менее, 100 тысяч из них, подавляющее большинство - украинские венгры, получили венгерские паспорта и сегодня живут на две страны», - рассказывает политолог из Киева Андрей Золотарев.

Венгерский паспорт для пожилых людей - это возможность получать европейскую пенсию, на которую на Украине можно жить припеваючи. Для молодых - устроиться на прилично оплачиваемую работу, ведь по украинскому паспорту, несмотря на «безвиз», работать в Европе нельзя.

«Звезда» пообщалась с потомственным венгром Александром Мольнаром, который был вынужден покинуть Украину, когда получил повестку из военкомата. Имея на руках венгерский паспорт, убивать людей на Донбассе не захотел.

«Я приехал из Закарпатья, потому что на Украине начиналась война, нам привезли повестки. Я совсем не хотел воевать», - признается он.

Во всем происходящем в Закарпатье не очень креативный украинский истеблишмент продолжает винить исключительно Россию. По их мнению, это «рука Кремля» направляет венгерское правительство на совместный и окончательный развал Украины.

«Последние пять лет во всем - во взрывах на военных складах и в экономических проблемах - везде ищут руку Кремля. У нас ни один факап без руки Кремля не обходится», - иронизирует Золотарев.

Впрочем, одной лишь Венгрией раздутый СМИ политический хоррор не ограничился. Несколько дней назад в украинском интернет-пространстве появилась карта с нарисованными от руки стрелками, которая якобы является планом захвата украинских территорий объединенной армией Румынии и Молдовы. Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос даже созвал всех силовиков, чтобы выработать ответные меры.

Как это часто бывает, план оказался фейком, но это не помешало многим политикам в очередной раз попиариться на теме защиты Родины. А еще часть территории якобы хотят забрать Польша и Чехия. И если политика Украины по отношению к своим же гражданам не изменится, то такой сценарий вполне вероятен.

«Но это только при условии, что сложатся благоприятные обстоятельства. Нельзя завтра утром проснуться где-нибудь в Будапеште или Варшаве и сказать: знаете, решили поделить... Для этого должен состояться нерегулируемый распад украинского государства. Оно к нему идет», - полагает политолог Ростислав Ищенко.

Сама же Украина сейчас похожа на изрядно поношенный кафтан, который разваливается не от того, что его тянут за рукава в разные стороны, а от того, что нити, связывающие его разные части, давно прогнили. А отвлечь внимание от насущных проблем можно выдумывая все новых и новых врагов.

Желающих же отправиться на Донбасс становится все меньше. И только «украинец номер один», главный патриот Михаил Саакашвили сразу после триумфального, как он сам считает, возвращения демонстративно прошел военно-медицинскую комиссию. На своей странице в соцсети заявил: «Готов с оружием в руках защищать Украину».