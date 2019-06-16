Пятилетнего ребенка унесло в море на надувном круге в Анапе

Пятилетнего мальчика на надувном кругу потеряли в море в Анапе мать и бабушка, сообщает отдел МВД по городу.

Жительница Ростовской области обратилась в полицию по факту пропажи ее сына, купавшегося в районе речки Анапка. Мальчик купался на мелководье в трех метрах от берега, за ним наблюдала его бабушка с расстояния около 5 метров. После чего женщина вышла из воды и разговаривала на пляже с матерью ребенка не более минуты. Они потеряли сына из виду, а когда не обнаружили, то принялись искать.

«Испугавшись за жизнь и здоровье мальчика, мать стала искать сына в воде, после чего обратилась за помощью в радиорубку пляжа, а бабушка продолжила искать мальчика на берегу», - говорится в сообщении ведомства.

Женщины не нашли пропавшего мальчика. В итоге с помощью сотрудников полиции ребенок был найден в трех километрах от места пропажи, в районе санатория «Золотой берег».

По факту случившегося стражи порядка проведут проверку в отношении матери ребенка. Женщине грозит ответственность за оставление ребенка без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Анапе 8-летняя девочка скончалась от сердечного приступа во время катания на аттракционе в луна-парке.