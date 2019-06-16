Волочкова пожелала алкоголизма всей России

Балерина Анастасия Волочкова ответила на сплетни в СМИ о ее пристрастии к алкогольным напиткам.

Артистка рассказала, что она может позволить себе бокал шампанского, но только по завершении рабочего дня. Танцовщица возмутилась голословным обвинениям и подчеркнула, что исполняет тяжелую программу, требующую хорошей физической формы, а не поет под фанеру.

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского - алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», - сказала она в эфире НТВ.

Ранее с Анапе разразился скандал после того, как мэр города Юрий Поляков отказался выделять на проведение шоу с участием Волочкова средства из бюджета. Танцовщица заявила, что она не обсуждала финансовый вопрос с администрацией города.

Анастасия Волочкова является заслуженной артисткой РФ. Она работала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, затем сотрудничала с Большим театром в Москве. В настоящее время она выступает с собственными проектами.