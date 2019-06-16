В Кремле рассказали, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться накануне саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля также заявил, что пока никаких инициатив из Вашингтона по этому направлению Россия не получала.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в конце месяца в японской Осаке.

Двенадцатого июня Трамп заявил, что встретится во время этого мероприятия с Путиным.

Главы двух стран впервые встретились как президенты на саммите G20 в июле 2017 года, который проходил в Гамбурге. Впоследствии двусторонняя встреча прошла в Хельсинки. Кроме того, короткая беседа прошла на полях G20 в Буэнос-Айресе в прошлом году.