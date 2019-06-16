Лесные пожары в Якутии охватили почти 100 гектар

Пожар в Якутии распространился на восемь лесов общей площадью 94,50 гектар земли. Текущих возгораний в регионе семь, включая леса в самом Якутске, Верхоянском, Нюрбинском, Томпонском и Усть-Алданском районах. В Олекминском районе пожар локализован.

«К тушению пожаров привлечены всего 136 человек, в том числе 46 работников службы наземной охраны лесов, пять работников лесничества, 75 парашютистов и десантников пожарных, мобилизованы десять человек из числа местного населения, задействовано 12 единиц техники», - говорится на сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Среди причин называют сухие грозы, халатность населения, а также переход пламени на лесной фонд с земель других категорий.

На труднодоступных участках лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований 66 зафиксированных термоточек в 12 районах Якутии.

Минэкологии республики призывает гостей и жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности в лесу.