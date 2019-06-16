Стало известно, где пройдет ЧМ по фигурному катанию 2022 года

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдет во французском Монпелье. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) после заседания совета ISU.

Известно, что турнир пройдет с 21 по 27 марта 2022 года.

Кроме того, определены и другие страны, которые примут соревнования по фигурному катанию. Так, чемпионат Европы в 2022 году состоится в Таллине (с 10 по 16 января), Турнир четырех континентов 2021 года пройдет в Сиднее (8-14 февраля), чемпионат мира по синхронному катанию в 2021 году примет Загреб (8-10 апреля), а чемпионат мира по синхронному катанию 2022 года состоится в голландском Херенвене (7-9 апреля).

Напомним, чемпионкой мира по фигурному катанию в 2019 году в женском одиночном катании стала российская фигуристка Алина Загитова.