Мудро и мужественно: глава Екатеринбурга отреагировал на отказ епархии строить храм в сквере

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что решение епархии не строить храм на территории сквера у Драмтеатра - это мудрый и мужественный поступок верующих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей», - сказал Высокинский.

Он добавил, что были проведены переговоры с представителями всех сторон. Возможность решить, где построят новый собой, дали всему городу. Работа над проведением опроса будет продолжена.

«Я согласен с Митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка должна стать достойной Центрального кафедрального Собора города и власти вместе с горожанами должны гарантировать строительство на этом месте», - заявил глава Екатеринбурга.

Напомним, церковь отказалась от идеи возвести собой Святой Екатерины после акций местных жителей в середине мая. Позже среди горожан провели опрос об их отношении к стройке, также были собраны предложения о других площадках под возведение храма.