Умер барабанщик группы «Машина времени»

Умер барабанщик рок-группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из основателей коллектива Андрей Макаревич сегодня, 16 июня.

Причины и обстоятельства смерти неизвестны.

Группа должна дать большой концерт «50 лет» 29 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Повлияют ли трагические обстоятельства на данный концерт, не ясно.

Группа «Машина времени» была основана в 1969 году Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ. Их творчество всегда было самобытным и включало в себя элементы классического рока, рок-н-ролла, бардовской песни и блюза.

За все время существования группы многократно изменялся ее состав. За все годы было выпущено 13 официальных альбомов, семь концертных версий и десятки популярных хитов.