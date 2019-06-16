Военная драма «Донбасс. Окраина» вышла в прокат

В российский прокат вышел военный фильм Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Он посвящен вооруженному конфликту на юго-востоке Украины. Действие киноленты разворачивается на фоне боев в августе 2014 года, когда группировка украинских войск была окружена ополченцами Донбасса и попала в так называемый иловайский котел. В главные роли в фильме сыграли Гела Месхи, Евгений Михеев и Анна Пескова.

Сюжет киноленты сфокусирован на судьбе нескольких людей, совершенно чужих друг другу по убеждениям и характерам: бойца ВСУ, донецкого ополченца, активисток из Киева, которые прибыли в Донбасс поддержать силовиков и местных жителей, прячущихся в подвалах от бомбежек.

Режиссер картины попросил не рассматривать его фильм как политическое высказывание: «Донбасс. Окраина» - прежде всего история о людях, которые попали в конкретные исторические обстоятельства и действуют в них сообразно своей совести, сообщает RT.

Также он добавил, что ему было непросто работать с темой гражданской войны.

«На такую тему, как гражданская война (а я считаю е гражданской), всегда сложно снимать, и нужно быть аккуратным и деликатным», - сказал Давлетьяров.

История, рассказанная в фильме, частично основана на реальных событиях. Сценаристом фильма выступил Алексей Тимошкин, который, по словам режиссера, сам в 2014 году был в Донбассе.