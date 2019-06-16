В горах Крыма погиб юный спортсмен

В крымских горах погиб спортсмен из Мурманска. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По его словам, несколько молодых людей отправились на пробежку, однако обратно вернулись не в полном составе.

Прибывшие спасатели искали юношу в горно-лесной зоне и в акватории. Местность исследовали водолазы, кинологи и волонтеры. Молодого человека нашли мертвым.

Спортсмен приехал в Крым из Мурманска. ЧП произошло 15 июня.