В горах Крыма погиб юный спортсмен
Происшествие случилось 15 июня. Молодой человек приехал на базу отдыха из Мурманска.
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В крымских горах погиб спортсмен из Мурманска. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
По его словам, несколько молодых людей отправились на пробежку, однако обратно вернулись не в полном составе.
Прибывшие спасатели искали юношу в горно-лесной зоне и в акватории. Местность исследовали водолазы, кинологи и волонтеры. Молодого человека нашли мертвым.
Спортсмен приехал в Крым из Мурманска. ЧП произошло 15 июня.