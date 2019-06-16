Автобус сгорел у аэропорта Домодедово: видео
На кадрах видно, как полыхает транспортное средство.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, «ВКонтакте» © Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, «ВКонтакте»
На подъезде к московскому аэропорту Домодедово сгорел автобус. Видео появилось в одной из социальных сетей.
На кадрах видно, как автобус полыхает. Пожар охватил практически все транспортное средство.
В МЧС по Подмосковью уточнили, что сигнал о ЧП поступил в 12.10 по московскому времени. В автобусе находились 20 человек. Всех их эвакуировали.