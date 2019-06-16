Два микроавтобуса столкнулись под Оренбургом

«В результате ДТП погиб водитель «Баргузина», два пассажира этого автомобиля были госпитализированы. Один из них - пятилетний ребенок, который находится в медицинском учреждении. Четверым пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия», - сообщили «Звезде» в УМВД России по Оренбургской области.

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