Два микроавтобуса столкнулись под Оренбургом
В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: oren_oren, Вконтакте
ДТП с участием двух автобусов произошло в Переволоцком районе Оренбургской области на трассе Оренбург - Самара сегодня, 16 июня.
По предварительной информации, гражданин соседнего государства выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ «Баргузин».
«В результате ДТП погиб водитель «Баргузина», два пассажира этого автомобиля были госпитализированы. Один из них - пятилетний ребенок, который находится в медицинском учреждении. Четверым пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия», - сообщили «Звезде» в УМВД России по Оренбургской области.
В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.